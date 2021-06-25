師弟下月DSE放榜 曾鈺成返母校拍片打氣

聖保羅書院即將踏入一百七十周年，日前一眾舊生為籌備母校校慶特意回校拍攝短片，包括前立法會主席曾鈺成及醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷等。同時，一眾舊生亦為下月即將面對文憑試放榜的師弟打氣，以自身經驗勉勵一眾師弟。前立法會主席曾鈺成表示，對聖保羅書院學生有信心，因為老師及學生都比自己當年更認真；他又勸勉師弟不用太介意成績好壞，指在當年的同班同學中，現時人生路上最成功的同學，不一定是會考成績斐然，甚至會考失敗的同學亦有很好的發展。前香港電台助理廣播處長張文新在短片中對師弟說，讀書只是一個過程，只要盡了力，即使成績未如理想亦可以有「Take 2」，因此不用太介懷。有關文憑試放榜的打氣短片將在下月公佈。