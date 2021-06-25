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政府收回東涌近300幅私人地料可建逾1500單位

2021-06-25 列印
政府收回東涌近300幅私人地料可建逾1500單位
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　　地政總署昨日張貼公告，將收回東涌近三百幅私人土地，以及徵用被一個墳墓所佔的土地，以進行東涌新市鎮公營房屋發展，料提供約逾一千五百個單位，首批公營房屋住戶可於二〇二八年入伙。

　　地政總署根據《收回土地條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》及《水污染管制（排污設備）規例》，張貼收回土地公告及徵用土地公告，收回東涌近三百幅私人土地，面積約五公頃，又徵用被一個墳墓所佔用約二十二平方米的土地，以進行東涌新市鎮擴展計劃的第四十六區公營房屋發展，及其他設施和基礎建設工程。有關土地將於公告張貼後三個月，即九月二十五日轉歸政府所有。政府將妥善處理補償及安置事宜。



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