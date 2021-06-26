專家：冇大爆發算好彩 最惡變種病毒 三次入社區

前天確診的二十七歲男機場地勤，證實感染擁高傳播力的Delta變種病毒，其病毒基因與早前三宗印尼輸入個案基因組吻合。計及早前曾染變種病毒的印度裔男子及十七歲少女，變種病毒已三次闖入社區，有專家認為未見大爆發可能因為市民衞生意識好，但絕非「次次咁好彩」，必須保持高度警惕。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，該名男地勤感染Delta變種病毒，其基因組與早前三宗印尼輸入個案基因組吻合，是首次在本地源頭不明個案發現這種變種病毒。涉事三宗輸入個案於本月十一日上午，乘坐CX798航班由印尼抵港，均帶有L452R變異病毒株。而染疫男地勤曾於當日上午在機場接待貨運航班的機組人員，並曾於臨時樣本採集中心工作。地勤病毒基因與輸入個案相同衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前引述研究，指Delta變種病毒的傳播力較Alpha強六成，患者帶病毒時間會較長，病毒量較高，入深切治療部的機會亦較高。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，Delta變種病毒的傳染率較高，有取代其他病毒的趨勢，仍擔心會在本港社區造成大規模感染；但他指早前變種病毒曾兩度進入社區，沒導致大規模爆發，估計有可能因為巿民衞生意識良好。梁子超批遲禁印尼航班呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，幸好染疫男地勤於發病後及時求醫及做檢測，但直言「唔可能次次咁好彩」，公眾仍不能放鬆。他又批評政府的航班熔斷機制滯後，太遲對印尼實施完全禁飛。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，市民愈遲打針，有機會爆發疫情令病毒傳播力愈來愈高。同時，中華電力由上周起一連四個周五為職員及其家屬安排外展打針，預計逾一千一百人參與，是外展服務推出以來，接種人數最多的機構。