專家：冇大爆發算好彩 最惡變種病毒 三次入社區

衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，該名男地勤感染Delta變種病毒，其基因組與早前三宗印尼輸入個案基因組吻合，是首次在本地源頭不明個案發現這種變種病毒。涉事三宗輸入個案於本月十一日上午，乘坐CX798航班由印尼抵港，均帶有L452R變異病毒株。而染疫男地勤曾於當日上午在機場接待貨運航班的機組人員，並曾於臨時樣本採集中心工作。
地勤病毒基因與輸入個案相同
衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前引述研究，指Delta變種病毒的傳播力較Alpha強六成，患者帶病毒時間會較長，病毒量較高，入深切治療部的機會亦較高。
理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，Delta變種病毒的傳染率較高，有取代其他病毒的趨勢，仍擔心會在本港社區造成大規模感染；但他指早前變種病毒曾兩度進入社區，沒導致大規模爆發，估計有可能因為巿民衞生意識良好。
梁子超批遲禁印尼航班
呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，幸好染疫男地勤於發病後及時求醫及做檢測，但直言「唔可能次次咁好彩」，公眾仍不能放鬆。他又批評政府的航班熔斷機制滯後，太遲對印尼實施完全禁飛。
港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，市民愈遲打針，有機會爆發疫情令病毒傳播力愈來愈高。
同時，中華電力由上周起一連四個周五為職員及其家屬安排外展打針，預計逾一千一百人參與，是外展服務推出以來，接種人數最多的機構。