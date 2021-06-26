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孟加拉船員抵港不治 染L452R病毒

2021-06-26 列印
　　本港昨天新增四宗確診個案，均為輸入個案，當中來自孟加拉的船員在船上死亡，被驗出帶有L452R變種病毒株。涉事船隻在本月二十一日由孟加拉抵港，其中一名五十六歲船員被揭在船上死亡，遺體送至公眾殮房，抽取的樣本對病毒呈陽性反應。船上約二十六名船員要強制檢疫二十一日，期間須多次檢測。

　　另外，過去一日共有約五萬七千七百人已接種疫苗，創下接種計劃以來單日新高，當中一萬四千八百人接種第一劑科興疫苗、二萬零五百人接種第一劑復必泰疫苗；另有約三萬三千五百人預約。

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