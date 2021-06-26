三新任高官均警隊出身 林鄭：最佳人選 用人唯才

任期只餘一年的本屆特區政府，昨日出現第二次人事大變動，國務院根據特首林鄭月娥的提名及建議，任命原保安局局長李家超為政務司司長；原警務處處長鄧炳強為保安局局長；原警務處副處長（行動）蕭澤頤為警務處處長；同時，免去張建宗的政務司司長職務。對於首次有警隊出身官員出任政務司司長，林鄭月娥指三名新任官員都是現時最佳人選，外界毋須過份解讀，強調政府用人唯才，相信李家超有能力履行工作。林鄭月娥昨天與新任命官員會見傳媒，她感謝中央政府對她的信任及支持，強調目前是砥礪前行、重新出發的好時機。她又感謝三位新任命官員，指他們在香港前所未有的困難時刻，並肩作戰，勇於擔當，相信日後會迎難而上，為國家及為香港貢獻。她強調三人都是現時的最佳人選，對其能力毫無置疑，外界毋須過份解讀變動的緣由，希望新班子未來一年的工作，能為來屆政府打下更好基礎。對於有評論認為三人都是警隊出身，新任班子是「警察政府」，林鄭月娥回應指政府用人唯才，雖然政務司司長由有多元經驗的人士出任會更好，但非先決條件，又指過去四年，李家超能統領保安局七萬公務員，亦有能力履行司長工作。她舉例指，過去政務司司長亦曾由有商人背景的唐英年出任，強調香港的法治社會及自由經濟，不會因主事官員的專業背景而改變。林鄭月娥感謝離任的張建宗，讚揚他服務本港近半世紀，歷任三屆問責官員，勞心勞力，為香港作出重大貢獻。反映中央維護國安力量全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，變動反映中央期望維護國安的力量，相信趨勢不會因政府換屆而改變。同時，中央亦需要一位強勢及效忠的政務司司長，協調政府各部門，以免治安部門單打獨鬥，其他部門消極應對的情況再出現。曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀指出，回歸以來，香港發生許多騷亂，中央擢升三名具國安背景的官員，可以理解，她說認識李家超多年，相信他能勝任工作，加強政府在國安方面的施政，並盡快了解不同政策範疇。民主黨主席羅健熙則批評，李家超欠缺跨部門協調能力，懷疑他能否勝任工作。去年四月，國務院亦根據林鄭月娥的提名和建議，任命五位政策局局長，並免去四位問責官員的職務。