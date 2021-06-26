「一哥」蕭澤頤：帶領警隊護港繁榮

新任警務處處長蕭澤頤（圖）表示，過去兩年，警隊面對前所未有的挑戰，強調未來將帶領警隊，將維護國家安全、香港繁榮穩定、保障市民生命等，作為首要工作目標。蕭澤頤對任命感到榮幸，強調未來會和歷任警務處處長一樣，帶領警隊本着「忠誠勇毅 心繫社會」的精神，將維護國家安全、香港社會繁榮穩定，保障市民生命安全，作為首要工作目標。他又指，警隊過去兩年面對前所未有的挑戰，希望能讓市民明白警隊是專業的隊伍。據悉，蕭過去一直很關心年輕人，不時找機會與他們直接溝通，希望他們對警隊改觀。不少青年與他交流後，已不再抗拒警隊。現年五十五歲的蕭澤頤，一九八八年加入警隊，主要駐守前線行動單位，曾分別出任九龍城警區指揮官、葵青警區副指揮官和機場警區指揮官，也曾擔任刑事情報相關職務和派駐人事部；二○一七年晉升為助理處長；一八年出任高級助理處長；前年再晉升至負責行動的副處長。蕭早前亦參與拍攝警隊宣傳電影《守城》，其中一句對白：「人我放，但行唔行到出去，就睇你本事！」為不少人熟悉。