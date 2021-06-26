中聯辦抨西方政客 粗暴插手港事務

美國總統拜登就《蘋果日報》停刊發表聲明，指對香港及世界各地的傳媒自由而言是悲傷的一日。兩名美國參議員要求拜登行使《香港自治法》的權力，制裁對《蘋果日報》被迫關閉有責任的人。特首林鄭月娥認為，《蘋果日報》事件並非新聞自由的問題，不會因有「傳媒機構」作擋箭牌就可免於法律懲處。
《蘋果日報》前副社長陳沛敏（圖）昨入稟高等法院，追索警方在壹傳媒集團大樓及其住所蒐證所造成的損失，亦要求警方歸還材料。另外，壹傳媒公佈未能在本月底前刊發業績，該股將繼續停牌，直至另行通知。
前天確診的二十七歲男機場地勤，證實感染擁高傳播力的Delta變種病毒，其病毒基因與早前三宗印尼輸入個案基因組吻合。計及早前曾染變種病毒的印度裔男子及十七歲少女，變種病毒已三次闖入社區，有專家認為未見大...
2021-06-26
為中共建黨一百周年而建的「中國共產黨歷史展覽館」將會在七一黨慶後於北京正式對公眾開放。當局率先舉辦中外傳媒專場參觀，內媒報道指，展覽展示建黨百年來的二千六百多張照片和圖片，以及約三千五百套文物。展覽共...
2021-06-26
美國佛羅里達州邁阿密瑟夫賽德鎮住宅大廈局部倒塌的災場搜索仍在進行中。大批救援人員希望在黃金七十二小時內在數以噸計瓦礫堆底下找到生還者。當局證實的死亡人數已增至三人，但估計近一百人被活埋，包括二十二名自...
2021-06-26
啟德「跑道區」首個住宅新盤——中國海外旗下的維港1號，日前開放示範單位及公佈首批價單，首批212伙涵蓋1房至3房戶，折實656.3萬入場，最快下月初開售。 中國海外地產董事總經理游偉光指出，「維港1號...
2021-06-26
美國總統拜登宣佈民主共和兩黨達成基建協議，港股承接外圍升勢向好，恒指重上二萬九後愈升愈有，曾飆422點，高見29305點，創本月3日以來最高，終收報29288點，漲405點，收復100天線（28958...
2021-06-26
意大利中場馬高華拉堤早於一四年隨隊征戰世界盃，其後卻因各種意外而未能指揮國家隊出戰大賽。直到今夏歐洲國家盃，這名歷盡苦難的中場及時克服傷患，上仗率隊挫威爾斯，今晚十六強溫布萊中立場鬥奧地利，勢跟佐真奴費路合組雙核破解敵軍的鳥籠戰術，領軍保持強勢過關，意軍主勝去馬。 （Now616、618台周日凌晨3:00直播） 華拉堤一二年加盟巴黎聖日耳門，十九歲便成為中場必然正選。兩年後，此子獲徵召入意大利以新丁姿態征戰世盃的大軍，但之後七年卻先後因傷患及意大利頹勢而未能成為出戰大賽的中場指揮宮。此悲劇幾乎於今屆歐國盃重演，因為他五月初右膝受傷，當時預計至少要休息六周。 七年荊途...
2021-06-26
粵菜煮法變化多端，當中以蒸餸最為鮮美，只要掌握好火候，便能原汁原味品嘗。今期由烹飪達人Joanne示範冬菇蟲草花蒸雞，蒸煮能保持雞肉鮮嫩，加上冬菇及蟲草花，香氣滿溢，最適合佐飯。 性平味甘 天然調味...
2021-06-23
男團MIRROR人氣爆燈，令香港追星潮帶來新氣象，12子的後援會為支持偶像大灑金錢，不惜工本。7月分別有兩位成員Anson Lo（盧瀚霆）及Tiger（邱傲然）生日，二人的粉絲團「神徒」及「小虎隊」已...
2021-06-26
政府在「七一」之前公佈高層換馬。保安局局長李家超升任政務司司長，警務處處長鄧炳強升任保安局局長。是次換人，其實傳聞已久，值得注意的反而是為甚麼本屆政府任期只餘一年，仍要作出高層調動。 一般而言，政府進入任期尾段，已經「落雨收柴」，來屆特首將於明年三月產生，今年下半年將進入特首的跑馬仔期，政府內部都不會有大動作。然而，經歷了過去兩年的風風雨雨，大家都知道現在的狀況並不「一般」。中央推動特區高層換人，相信有深謀遠慮的設計。 一、升官人選全屬硬手。即將升任政務司司長的李家超，在政府內部是少數敢於堅持立場的局長。在今年「六四」前夕，我已撰文提及，今年「六四」是《港區國安法》實施之後...
2021-06-26
每逢季初，筆者一般都會奉勸大家先忍手兩三個回合，待一些已上陣而又有好走勢的馬再出賽時，才選作重心追捧，因此法已一再證明有效。其實到了季尾，此策略同樣有效，只是原因稍為不同。季初階段，一早已谷勇的馬為數...
2021-06-26