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中聯辦抨西方政客 粗暴插手港事務

2021-06-26 列印
中聯辦抨西方政客 粗暴插手港事務
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　　中聯辦批評一些美國及西方政客，就《蘋果日報》有關人士涉嫌違反香港國安法及自行停運等，無端指責中國打壓香港「媒體自由」，肆意抹黑攻擊香港國安法，粗暴插手香港事務，中聯辦表示強烈譴責。

　　美國總統拜登就《蘋果日報》停刊發表聲明，指對香港及世界各地的傳媒自由而言是悲傷的一日。兩名美國參議員要求拜登行使《香港自治法》的權力，制裁對《蘋果日報》被迫關閉有責任的人。特首林鄭月娥認為，《蘋果日報》事件並非新聞自由的問題，不會因有「傳媒機構」作擋箭牌就可免於法律懲處。



  《蘋果日報》前副社長陳沛敏（圖）昨入稟高等法院，追索警方在壹傳媒集團大樓及其住所蒐證所造成的損失，亦要求警方歸還材料。另外，壹傳媒公佈未能在本月底前刊發業績，該股將繼續停牌，直至另行通知。

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