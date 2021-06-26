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外傭中介盼放寬外傭來港及轉工限制

2021-06-26 列印
　　菲律賓和印尼航班禁止來港，有外傭中介向傳媒指人手供應中斷，期望當局放寬外傭來港及轉工限制。因輸入個案數字觸及「熔斷機制」，繼菲律賓航班後，印尼出發的客機亦被禁來港。當局已容許延長外傭現行合約有效期和逗留期限等，但為防濫用機制「跳工」，不會讓提早終止合約的外傭申請延長留港。有外傭中介估計，七月本來有近千名印傭來港，但目前供應中斷，期望當局容許在港外傭繼續留港，

　　香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭希望入境處批簽證時，「如果外傭被解僱，而佢又唔係太離譜，都讓佢哋喺香港轉工。」





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