泊爆避風塘肇禍 遊艇大火劫 連燒30艘

香港近年流行遊艇文化，不少人更非法居於艇上，成為「另類居所」，令避風塘泊位難求。泊滿船艇的香港仔南避風塘，昨日凌晨發生三級火警，焚燒逾六小時，火乘風勢，烈燄連環焚船，逾三十遊船艇損毀，當中以遊艇為主，其中十多艘沉沒，大火至清晨才被救熄。消防處懷疑有人住於船上，起火原因正在調查中，事件中一共疏散三十五人，一名男童吸入濃煙不適送院。消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，避風塘一艘遊艇昨日凌晨兩時半起火，火勢在四時四十四分升為三級，消防接報後，派出四十一輛消防及救護車、七艘滅火輪、十一座水炮、八條喉、四隊煙帽隊，以及超過二百人到場搜救及滅火。滅火輪動用船上水炮灌救，消防員則在岸上使用消防喉筆保護近岸船隻。火勢在七時三十二分受包圍，八時四十分大致救熄。有外籍人士一家大小棄船逃生。現場可見沉船殘骸，海面浮有油污和飄浮物，避風塘上空煙霧瀰漫，濃煙飄散至港島多區。居船上男童吸濃煙不適于指，大火牽連三十多艘船艇，大部份為遊艇，其中十多艘沉沒，實際數目有待消防處搜索確認。避風塘泊滿船艇，現在十分擠逼。于指出，灌救時發現海面水道狹窄，增加滅火困難。同時，起火船隻因纜繩斷開，隨水漂流，波及更多船艇起火，火勢快速蔓延。起火原因有待調查，案件暫列作「船隻起火」。于說，水警一共協助三十五人疏散，一名十二歲男童因吸入濃煙，不適送院。據悉，該男童在其中一艘被焚毀的遊艇居住。被問及是否多人在船上居住，于回應指：「唔多人住喺船上面」。此外，火警期間，現場有船家協助，將無受波及的船隻拖離現場。位於黃竹坑的雅濤閣正處火場附近，目擊火警的居民梁先生指，現場火光熊熊，一度傳出五、六次爆炸聲，「啲黑煙一嚿嚿，閂晒窗都頂唔順，好犀利呀，聞到都咳。」早前有報道指，不少人將停泊在避風塘的遊艇放租，其中有遊艇實用面積達二千五百呎，月租二萬八千元，船主聲稱擁有泊位，且接駁電纜，提供穩定電力。根據法例規定，除條例生效前已領牌住家船隻外，在香港水域內任何人不得使用任何船隻作住家船，一經定罪，可罰款五千元及監禁六個月。