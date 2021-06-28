船隻第三保 最低500萬

有保險業界代表表示，若受火災損毀的遊艇已購買全保保險，應可獲遊艇本身損壞、投保額的全損（total loss），以及移除沉沒船身等賠償。按現時法例規定，船隻至少須購買五百萬第三者責任保險，但部份船主會購買更高的保額。香港保險業聯會行政總監劉佩玲向本報表示，如果船主為遊艇購買全保保險，則可獲遊艇本身損壞、投保額全損等賠償，同時移除沉沒船身的費用亦在保障範圍。她繼指，全保保險亦包第三者保險，按現時法例規定，運載多於十二名乘客的船隻，需要購買最少一千萬第三者責任險；而十二人以下的船隻，其第三者責任險則為五百萬，但部份船主可能會視乎船隻及保單而定，購買更高保額。她提醒，如果船隻只購買第三者責任保險，船隻本身的損毀將不獲賠償。