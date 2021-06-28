﻿屯馬線通車帶旺人流﻿ ﻿舊區小店生意額大增﻿

經近十年建造的屯馬線，昨天正式通車，人流增加，為舊區注入新氣，帶旺小店，有宋皇臺站附近的餐廳指，昨天生意增加六成。但有區議員擔心，食肆租金陸續升兩至三成，憂慮對小店經營不利。貫通新界東西的屯馬線昨日通車，成為全港最長鐵路線。港鐵在昨日清晨五時五十分，安排由宋皇臺站開出往屯門站的特別班次，吸引過百人清晨在宋皇臺站外等候，不少市民一邊歡呼一邊準備「衝閘」去搭頭班車。特別班次列車開出時幾近爆滿，車廂內的乘客非常興奮，有市民表示開心，指終於等到通車。港鐵指，截至昨日下午八時，土瓜灣站及宋皇臺站的入站乘客超過七萬八千人次，而在今日上班日的繁忙時間，港鐵亦加派四百名職員協助乘客，如客流增加會調配特別班次列車。市民「衝閘」搭頭班車但有乘客反映列車行車途中顛簸，到站時車門與月台幕門經常未能對準。港鐵車務總監李家潤回應指，列車有制動屬正常情況，通車初期需時磨合，如有不暢順，望乘客諒解。港鐵為慶祝屯馬線全線通車，將送出十萬程本地單程車，市民可於下月九日至十一日期間登入港鐵手機應用程式領取免費車程，先到先得，乘客於顯徑站、啟德站、宋皇臺站或土瓜灣站乘搭港鐵，亦可享有車費優惠。在屯馬線通車的首日，有餐廳員工在宋皇臺站出入口派傳單。有餐廳負責人表示，屯馬線開通後方便市民前來九龍城，昨早生意額增加約六成，希望日後繼續帶旺人流。有餐廳負責人指，昨日早生意額增加約三成，希望能夠繼續吸引區外人前來消費，但工程多次延誤，加上疫情影響生意，已有約三成的餐廳在開通前倒閉。另外，有土瓜灣的專線小巴營辦商指，昨早客量明顯減少，估計將來客量會大跌七成，亦有區內商戶預計，顧客會改變乘車習慣，以至生意減少。區議員憂加租影響小店生存九龍城區議員楊振宇向本報指，九龍城土瓜灣有鐵路後，人流增加，但今年食肆租金陸續升兩至三成，雖然住宅暫未大幅加租，但相信這兩個月滿約的住宅商戶影響較大，預料應會加租。他指，過去不少中小型商店看準租金低廉而遷入土瓜灣，但日後他觀察到愈來愈多連鎖店進駐宋皇臺站，憂慮小店生存空間將更少。楊振宇表示，屯馬線啟用後，多條巴士路線在無告知九龍城區議會下減少，包括11、75X、85X等，很多居民受影響，有不少老人家需要乘搭11號巴士前往伊利沙伯醫院，若路線取消，他們就需要乘港鐵前往油麻地站或旺角站，步行距離更長，對他們有很大負擔。