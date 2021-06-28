新界往宋皇臺站相對「抵搭」

隨著屯馬線全線開通，前往各站的實際票價亦正式出爐。以成人八達通票價計算，由屯門站到烏溪沙站全程需要二十三點八元，而屯門站及元朗站往宋皇臺站和土瓜灣站的票價全部劃一為二十一點七元，與往紅磡站一樣，反映從新界前往宋皇臺站和土瓜灣站是相對「抵搭」。不過，從鑽石山前往何文田，車資就高達八點三元，較行程同一路程的巴士略貴。走線呈U型的屯馬線，從頭搭到尾需時六十分鐘，較現時以巴士需時更多，車資也貴數元。除此以外，亦須留意有「短貴長平」的轉車站，例如由紅磡前往顯徑的車費為九點六元，但搭多一站至大圍的車費為六點二元，相差三點四元。