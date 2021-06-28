警冚違例派對房無牌吧票控86人

警方根據情報及調查後，前晚約八時突擊搜查觀塘鯉魚門道及偉業街兩個單位，搗破兩間違規經營的派對房間。警方以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，拘捕一名二十三歲女負責人，二十三男二十六女年齡介乎二十至九十八歲，共四十九人，則涉違反限聚令被票控。行動持續至昨晨，警方突擊搜查牛頭角勵業街一個工廈單位搗破一間懷疑無牌酒吧，男負責人涉嫌無牌賣酒及違反防疫規例被捕；酒吧內二十七男十女涉違反限聚令被票控。此外，食環署在各區巡查逾千間餐飲及其他處所，檢控七名涉嫌違反防疫規例的業務負責人，包括兩宗涉及C類餐飲處所多於六人同坐一桌，及一宗涉及B類餐飲處所多於四人同坐一桌等。