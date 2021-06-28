215萬人已打首針 林鄭：接種率難言理想

西班牙今屆歐洲國家盃三場分組賽控球率高，首兩仗卻打和，最後一輪才上力大勝斯洛伐克，全因司職組織型防守中場的隊長布斯基斯克服新冠肺炎回歸，令掃蕩和策劃回復秩序，助前線進攻更得心應手。此子又熟悉克羅地亞靈魂莫迪歷踢法，今晚十六強勢主宰中場率狂牛在丹麥中立場擊敗格仔軍團，客勝可捧。 （Now616、618台周二凌晨0:00直播） 沙維和恩尼斯達兩名巴塞隆拿傳奇退出國家隊，但狂牛堅持傳控踢法，首兩仗擁八十六和七十五巴仙控球率，卻僅跟瑞典互交白卷及一比一和波蘭。上仗鬥斯洛伐克，他們控球率依然高達六成六，幸有布斯基斯病瘉回歸，梳理中場及串連三線，整體侵略性即大增。右翼沙拉比亞上仗即交出...

2021-06-28