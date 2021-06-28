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215萬人已打首針 林鄭：接種率難言理想

2021-06-28 列印
　　特首林鄭月娥昨表示，政府自五月底啟動「全城起動 快打疫苗」運動後，感謝商界及不同機構積極響應，推出不同活動或措施鼓勵接種新冠疫苗。本港疫苗接種率在六月有所上升，但仍難言理想，截至前天有共二百一十二萬人接種了第一劑疫苗，約佔合資格人口三成一；而至昨日增至二百一十五萬人。

　　她強調只有理想的疫苗接種率，即達合資格人口的七成，本港才更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來，呼籲市民快打疫苗。



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