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台增88本土病例九死 屏東果農染Delta變種病毒

2021-06-28 列印
　　台灣新增八十八宗新冠肺炎本土個案，另外再多九名患者不治，Delta變種病毒入侵屏東枋山鄉已有十二宗個案，當中包括一名果農。台北也有兩位市民被列為接觸者。正值量產期的屏東枋山鄉芒果因此陷入滯銷，有果農反映當地芒果被污名化，造成損失。

　　在台北疫情重災區萬華區，一名外籍男子被發現於街上暈倒，送院後證實死亡，經化驗確認感染新冠病毒，死因有待法醫報告。



　　另外，內地過去一日新增十四宗新冠肺炎確診，均為境外輸入病例。

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