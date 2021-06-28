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楊潤雄：已逾八千教師參加國安培訓

2021-06-28 列印
　　《港區國安法》實施近一年，教育局局長楊潤雄昨撰文指出，國安法有助校園回復安寧，校方亦能加強價值觀教育。目前已有逾八千名中小學教師參加國安教育教師培訓課程。

  楊潤雄指對在前年反修例運動中，被捕、起訴及判刑的青年感到痛心，他指教育界已逐步開展國家安全教育，重點加深他們明白國家與香港骨肉相連的關係，成為尊重法治和守法的良好公民。



  在國民教育的基礎上，學校應促進學生認識國家的歷史、文化及其他方面的發展，以及《憲法》和《基本法》，並從中強化有關國家安全的元素。目前已有逾八千名中小學教師參加國安教育教師培訓課程，強調教師須了解國家安全的內容，才可以身作則，培養有質素的新一代。

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