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《立場》下架五月前刊出文章

2021-06-28 列印
　　《蘋果日報》早前停刊後，工聯會會長吳秋北曾點名斥責多家媒體「自取滅亡」，其中包括網媒《立場新聞》。《立場新聞》昨晚發表公告，指為保障支持者、作者及編採人員，決定將今年五月份及之前刊出的博客文章、轉載文章及讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認風險後，再考慮合適安排。

　　該媒體指會暫停接受贊助，中止付費會員的月費轉帳安排，目前財政儲備足夠應付九至十二個月的開支。



　　為保障同事，在五月份終止入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用。

　　母公司六位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚，接受建議辭去董事職務，其餘兩位董事蔡東豪及鍾沛權留任。

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