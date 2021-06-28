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女醫生與已婚男病人有染 裁定專業失當不成立

2021-06-28 列印
　　私人執業女醫生王李麗明涉與已婚男病人發生關係，醫務委員會昨召開紀律聆訊，辯方指二人婚外情並不恰當，但僅屬兩人事務，與醫委會無關。醫委會終裁定王李麗明專業失當不成立，指王李麗明沒有利用醫生身份，男病人亦非一時衝動而與她發生關係。

　　王李麗明涉嫌於二○一三年至二○一五年期間，與已婚男病人發生不正當的關係，被控專業失當。醫務委員會昨召開紀律聆訊。王李麗明早前作供指，二○一四年為男方進行身體檢查，而兩人早於二○一一年已是朋友關係，男方則指逐漸了解對方，其後多次發生性關係。



　　辯方昨指出被告沒有濫用醫生身份，兩人均是成年人，同意開展關係。醫委會研訊小組主席終宣佈，被告專業失當不成立。

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