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第五代纜車退役 市民夾道相送

2021-06-28 列印
第五代纜車退役 市民夾道相送
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　　山頂纜車今日起將會停駛半年，以展開升級工程，更換纜車的動力和拖曳系統，纜車公司指整項投資超過七億元，承認加價壓力非常大。而服務了三十二年的第五代山頂纜車昨日服務後退役，大批市民到場熱鬧歡送（見圖）；料第六代纜車將於年底投入服務。大批市民昨日去懷緬一番，花園道纜車站人龍一度伸延至香港公園體育館，市民要等約一小時才能上車，有家長把握機會，帶小朋友首次試坐纜車。

　　另外，中環總站昨早發生塌樹意外，昨早九時許，中環纜車總站站內一棵高約五米，粗約三十厘米的大樹突然塌下，樹幹卡在月台的展板位置，兩名外籍女乘客走避不及，擦傷手腳，送院治理。



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