市民埋怨 上班才發黑雨 天文台承諾提早預告

昨早滂沱大雨，天文台八時二十分發黑色暴雨警告，市民不知繼續返工好，還是回家好，進退兩難。社交平台湧現惡評，狠批不早點發出「黑雨」。天文台對本報透露，昨早預知「黑雨」或會「撞正」上班時間，在降雨未達標時已發出「黑雨」，但已是上班時間，承認事件十分尷尬。他強調降雨變化難測，但日後盡可能提早預告「黑雨」何時到臨，讓勞資雙方更好準備。天文台昨早凌晨五時○五分先發「黃雨」，五時五十五分改發「紅雨」，八時二十分發出今年首個「黑雨」，維持兩個多小時後，於十一時○五分改發「紅雨」，四十五分後再轉為「黃雨」，十二時三十分取消所有暴雨警告。天文台指，一股活躍西南氣流為廣東沿岸帶來大雨和雷暴，昨早雷暴活躍，錄得雲對地閃電超過三千次。由於天氣惡劣，道路嚴重水浸，故提醒市民留在安全地方暫避。暴雨期間，大批市民已出門上班，紅磡過海巴士站大排長龍。有市民帶了雨傘，仍全身濕透，十分狼狽；有女士指，回寫字樓途中，剛上車才知「黑雨」，只好繼續上班，但下車回公司路上全身濕透。大批網民在天文台facebook留言，批評「黑雨」發得太遲，有人指：「其實你哋理應可以準確預測未來十五分鐘至一小時天氣，成八點二十分先發黑雨，人人出晒門口返工，你哋有無體恤市民落雨濕身返工苦況？」有人指：「你哋啲預測廢㗎，出晒門口至黑雨？」未達黑雨條件 仍提早發出天文台助理台長陳栢緯接受本報訪問，指本港廣泛地區每小時雨量逾七十毫米，且雨勢或持續，才達發「黑雨」條件。現時全港各處設逾百個雨量計，須同時逾十多個量得七十毫米雨量，台方才會發「黑雨」。他透露，其實昨早有十個雨量計雨達標時，雨勢未到「黑雨」條件，台方就「提早」發「黑雨」，希望盡早通知市民做好準備，但已是八時二十分上班時間，形容事件「好尷尬」。他強調，理解市民的反應，天文台會利用最新的預測科技，承諾盡可能提早預告何時會發出「黑雨」，讓公眾早作準備。但他亦提醒，華南暴雨發展變化很大，不像熱帶氣旋有較長的醞釀和發展路徑，故天文台提前預告何時發八號風球，準確性較高，但提早發「黑雨」，其後變化較大，準確性會較低，到時或會突然無雨，變成「狼來了」，希望市民諒解。