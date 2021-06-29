旅巴路滑翻側司機不治

一場黑雨，多處水浸、山泥傾瀉、堵路、塌樹之外，更引起致命交通意外。上水傾盆大雨期間，一輛無載客旅遊巴，疑天雨路滑失控剷上行人路後翻側，三十三歲男司機被拋出車外，當場昏迷，送院搶救後不治。一輛空載旅遊巴昨清晨六時許，沿青山公路古洞段往上水方向行駛，至上水賽馬會馬術比賽紀念公園對開，疑因天雨路滑失控剷上行人路，再衝入草叢後翻側。三十三歲男司機跌出車外，身體多處受傷昏迷，送院後不治。多區水浸山泥傾瀉此外，昨午近一時，三輛私家車沿粉嶺新運路往上水方向行駛，至粉嶺游泳池對開時相撞，三名司機受輕傷。據網上影片可見，一輛七人車及一輛私家車分別沿左右行車線行駛，尾隨的私家車疑於巴士站避車處「楔位」超車，豈料失控撞倒七人車，將其推上石壆，繼而前衝反車，四輪朝天。大雨下，多區發生山泥傾瀉、水浸、塌樹等。昨早近八時，大嶼山嶼南道近上長沙泳灘路段發生山泥傾瀉，大量泥水夾雜碎石不斷湧出，淹沒來回行車線，並湧入泳灘，猶如一排瀑布。救生員連忙拉下救傷站的大閘，但難敵山洪，站內遍佈泥水，外面行人路上有多塊地磚被洪水沖毀。受山泥傾瀉影響，嶼南道來回方向、近大嶼山南分區警署一度全線封閉，多條新大嶼山巴士路線須改道或暫停服務。運輸署加開來往大澳至東涌碼頭的緊急渡輪服務。屯赤隧道就於九時許出現水浸，往屯門方向管道一度全線封閉，途經巴士路線須改道行駛。此外，元朗舊墟路清朝古蹟「同益棧」附近，一座逾百年歷史的空置石屋簷篷疑因天雨影響，不勝負荷倒塌，簷篷面積約五米乘五米，事件中無人受傷。屋宇署事後派員到場檢查。