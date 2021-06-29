香港公開大學昨日展示新校名「香港都會大學」的校徽。新校徽由設計師陳幼堅為大學設計，採用大學新名稱的英文縮寫「HKMU」的「M」及「U」組成，「M」代表「我」即學生，而「U」代表「你」，泛指圍繞學生的一切，包括朋輩、老師、社群、社會等。香港都會大學就是一個把「我」和「你」連接起來的平台。新校徽沿用舊校徽的青綠色及藍色，有傳承意味，亦有青出於藍之意，配合大學隨著時代的變化而轉型，跨越舊有的界限，突破常規，迎接未來的機遇和挑戰。陳幼堅表示，香港都會大學是一所多元創新、與時並進的大學，因此新校徽的設計必須具備前瞻性，以展示大學處身於大都會中充滿活力及獨特的形象。待立法會審批通過後，公開大學今年九月正式換名。校長林群聲強調，大學以成為優質大學為目標，有信心今年九月一日可採用新校名及新校徽。