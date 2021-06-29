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中醫醫院料2025落成

2021-06-29 列印
中醫醫院料2025落成
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　　政府委託浸會大學成為香港首所中醫醫院的承辦機構。中醫醫院預計二○二五年在將軍澳百勝角落成，同年第二季分階段投入服務，將提供四百張牀位，包括二百五十張住院病牀，提供內科、外科、婦科、兒科、骨傷科和針灸科，但不設急症室服務、深切治療和分娩服務。

　　醫院每年門診診症量預計約三十一萬人次，五成至六成五的住院和門診服務都會有政府資助，具體收費由政府根據公營醫療服務原則制定。



　　中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟稱，醫院發展和管理會以中醫主導，中、西醫比例大約八比二，醫院全面運作時需要一百二十至一百四十名中醫，加上兼職中醫，合共需要大約二百名中醫提供診症、培訓和研究工作。在營運初期，主要提供門診及日間治療服務。

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