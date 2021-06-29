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外展隊為華置200員工租戶打針

2021-06-29 列印
■聶德權和陳凱韻視察華置員工及租戶等，透過外展服務接種復必泰的情況。
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　　公務員事務局局長聶德權昨日到訪銅鑼灣皇室大廈，聯同華人置業集團行政總裁陳凱韻，一起視察該集團超過二百名員工、租戶等，透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。華置前主席劉鑾雄指他與十二歲女兒秀樺，身體力行接種疫苗，保障自己及家人的身體。

　　聶德權感謝華人置業集團，在大廈提供一個方便的地點，讓集團員工及家人，及至租戶，透過外展隊打針。他呼籲企業和團體，鼓勵員工盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。



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