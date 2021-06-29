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長者八達通領消費券 不影響兩元乘車優惠

2021-06-29 列印
　　近日網上流傳多條有關八達通領取電子消費券的錯誤資訊，八達通昨日澄清指，以長者八達通領取消費券，絕不影響使用兩元乘車優惠。

毋須事先提升儲值限額



  同時，市民在領取消費券前，不必事先將儲值限額升至三千元，因為領取第一期消費券時，限額將會自動提升。

  此外，領取消費券，亦毋須額外申請新卡，市民可沿用手頭上任何的八達通卡，包括實體卡、手機八達通卡、配飾、不記名、個人，以及附有自動增值服務等。

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