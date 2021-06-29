  • 2021年6月29日 星期二
  • 30º
  • 78%
熱門： 黑色暴雨天文台山泥傾瀉消費券長糧

日報新聞 > 港聞

美股中段跌176點

2021-06-29 列印
　　美股昨晚觀望味濃，個別發展，摩根士丹利美國固定收益研究主管提出警告，如果美國經濟數據過強，將令聯儲局立場更趨鷹派，引發市場動盪。杜指中段報三四二五六點，跌一百七十六點；納指則報一四四六二點，升一百零二點。滙控美國預託證券價格見四十五點二七港元，跌零點六三港元；騰訊則見五百九十八點○六港元，升二點五六港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd