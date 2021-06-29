穗連續九天無本地個案

執筆時，黑色暴雨警告高懸，街外下着滂沱大雨。看新聞報道，大嶼山簡直如澤國，如果這種情況是發生在海外，用天然草的馬場至少要掛上一星期的大爛地牌，若然之後陽光不夠猛烈，變化地掛牌更不知會延續多久。就算是澳洲一些新近重建過的馬場，如昆士蘭省的城市馬場鷹園，更隨時會因為積水而封場。看到世界各地的情況，真的不能不佩服香港兩個馬場的保養工夫。 沙田和跑馬地兩個馬場，大家的經驗都明白只要不是邊跑邊下雨，草地所受的影響是甚輕微的。反而我對日後從化的場地狀況會有點擔心，因為即使場地的設計如何出色，甚至和香港一模一樣也好，外在環境的因素始終還是不同。尤其是從化的濕度比香港高，會否對草的生長有影...

2021-06-29