  • 2021年6月29日 星期二
  • 30º
  • 78%
熱門： 黑色暴雨天文台山泥傾瀉消費券長糧

日報新聞 > 港聞

穗連續九天無本地個案

2021-06-29 列印
　　內地前天新增二十一宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案。廣州市衞健委指出，廣州市已連續九天無新增本地個案；本輪疫情全市累計報告一百五十三名感染者，目前尚有五十八宗個案留院接受治療，沒有涉及危重症及重症。

　　本波廣州疫情由Delta變種病毒引起，中國工程院院士鍾南山稱在疫情早期，Delta在不到十天內傳播了五代，若不採取有效措施，廣州同一時期或會有七百三十萬人染疫。針對Delta，廣東改變了判斷密切接觸者的概念，曾與感染者發病前四天，在同一個空間、同一單位、同一建築相處過的，都列為密切接觸者。



　　另外，台灣新增六十宗本個案，再多三名患者病逝。台灣疫情指揮中心指揮官陳時中指近兩天各地的人流增加，雖然民眾都有戴口罩，但人流增加是隱憂，呼籲盡量避免外出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd