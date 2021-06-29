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盧森堡首相第一針後確診

2021-06-29 列印
　　盧森堡首相貝泰爾確診新冠肺炎，正自我隔離十日。貝泰爾上月六日接種首劑阿斯利康新冠疫苗，原定下月初接種第二針。他本月二十四至二十五日其間，曾赴比利時布魯塞爾出席歐盟領導人夏季峰會。盧森堡政府表示，貝泰爾目前出現發燒、頭痛等輕微症狀，將會通過遙距方式繼續履行職責。

　　英國疫情反彈，國防參謀長卡特亦證實確診，他上周曾與國防部長華禮仕及多名軍方將領一同開會，與會人士將按政府指引自我隔離。陸軍總司令以及卡特的副手將自我隔離。



　　此外，日本首相菅義偉昨日視察羽田機場的邊境口岸防疫措施，指參加東京奧運的各國選手與相關人士今起陸續前來日本，已要求奧運會和殘奧會落實防疫對策，舉行「安全安心的奧運會」，包括選手在入境前需接受檢驗兩次，入境後每日檢驗等。

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