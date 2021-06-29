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耀東邨單位鐵閘貼「光時」拘一漢

2021-06-29 列印
　　警方上周六接獲報案，指筲箕灣耀東邨一個單位鐵閘貼有一批寫上「光時」字句的貼紙，涉嫌違反《香港國安法》。警方經初步調查後，以涉嫌作出具煽動意圖的作為拘捕一名三十七歲男子。該名被捕男子其後獲准保釋候查，須於九月下旬向警方報到，案件交由國家安全處跟進。

　　另外，警方國家安全處人員，繼續調查上周一旺角快富街一唐樓住宅窗外晾衫架，被人掛上一幅寫上「光時」字句的黑色旗幟，並於上周五再拘捕一名三十六歲女子，以涉嫌干犯「煽動意圖」罪名帶署調查後，准予保釋候查，須於七月下旬再報到，連同當日在屋內被捕的四十歲姓羅男子，迄今共有兩人涉案被捕候查。



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