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小學生普通話試成績略跌

2021-06-29 列印
　　GAPSK語文推廣委員會分析過去三年，幼稚園及中小學生應考普通話水平考試的成績，發現小學考生的整體成績略為下跌，五十分為滿分，筆試成績下跌一成五至三十四點四分，口試則由四十二分下跌至三十八點八分。小學考生的筆試表現較弱，拼音知識不足，語言基礎薄弱。

　　委員會指出，學習語言的黃金年齡為三至十五歲，建議讓小朋友提早學習普通話。就中學考生的成績整體持平，口試成績稍為突出，委員會認為中學生有更多機會接觸普通話，如交流團及普通話節目等。



　　委員會建議，學校應提高普通話語音基礎的重視程度，如結合發音部位教學；適當增加課堂時間，豐富教學形式，如朗誦、普通話活動日等。而家長亦應從小引導小朋友多聽多說，培育他們自主學習意識。

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