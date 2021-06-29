聖保羅男女中學潘紹慈校長 多元化教學模式 擴闊學生國際視野

教育是一項偉大的工程，除了教育學生追求卓越成績之外，培養學生正確的價值觀同樣重要。聖保羅男女中學自1915年創校起，憑着「信、望、愛」的校訓，為社會培育優秀人才，並且秉持基督精神，教導他們追求學術卓越的同時，亦不忘崇高的品德及奉公忘私的精神。早前，由周大福教育集團首席策略官Jennifer Ma主持的《頭條開Live》邀請了該校校長潘紹慈，分享他的教育之道和學校特色。作為全港其中一間頂尖中學，學校當然期望學生能夠力求進步，而老師作為引導的角色更是至關重要。因此，學校擁有一支優秀的教學團隊，包括本地、國內及海外廣泛背景的專業人才，部分教師更持有碩士學位。學校亦不時提供專業的持續發展機會，包括適時培訓IB課程老師，幫助學生在IBDP中取得佳績。全面配合學生升學需要學習方面，除了本地中學文憑試DSE課程外，學校亦有IB課程供學生選擇。潘校長表示，校方每年會為中三學生及家長舉行全面簡介會，闡述兩個課程的特點及選擇時所需注意的事項，而選擇升讀IB課程的學生，亦會獲安排與老師個別面談，為學生分析成績、專長及學習模式，提供最合適的意見。他強調，校方會按照個別學生的專長及學習模式，因應課程設計的深度或闊度、升學方向等等，協助他們選科。多元化教學 啟發學生潛能作為基督教學校，聖保羅男女中學亦着重學生於靈性上的發展。潘校長表示，學校會透過宗教教育及各種宗教活動如宗教課、早會、崇拜等體現校訓精神，亦會鼓勵學生追求卓超，著重奉公忘私的精神，以關愛為重，建立互助互愛的校園文化。此外，學校亦重視學生學術以外的發展，致力提供大量機會讓同學各展所長，當中包括音樂、運動及辯論等多元領域。音樂方面，學校組織了8個音樂團隊並於歷年屢獲本地及海外音樂節殊榮，包括於2018年童聲合唱團及第14屆南韓釜山國際合唱節勇奪多個金獎及全場總冠軍。運動方面，校方投放了大量資源於體育訓練的硬件及軟件上，而學生亦在多項體育賽事中屢獲佳績，包括於過往五屆中銀香港紫荊盃中，男女校組合共獲得4次冠軍及1次亞軍，其中乒乓球、羽毛球、劍擊、游泳等成績尤為突出。此外，學校辯論隊更是星島全港校際辯論比賽的常客，在中英文組皆屢獲獎項，今屆更是連續第二年成為英文組總決賽冠軍，成績有目共睹。今年適逢創校105周年，學校以「擴闊全球視野 發展國際思維」為主題，鼓勵學生具備國際視野，校方亦會引入更多個人化及電子化的教學，助學生在21世紀高速發展的社會中，尋找個人的特質及長處。