  • 2021年6月29日 星期二
  • 30º
  • 78%
熱門： 黑色暴雨天文台山泥傾瀉消費券長糧

日報新聞 > 港聞

全民足球挑戰賽下月舉行 疫下為足球員籌款

2021-06-29 列印
■足總預計全民足球挑戰賽，會有約四百支隊伍參賽。
Previous Next

　　香港職業足球員協會與香港足球總會共同合辦全民足球挑戰賽，將於下月十七至十八日在多個運動場地同時舉行，希望藉此活動邀請各界關注本地足球業界，為受疫情影響的足球員籌款，足總預計會有約四百支隊伍參賽。

　　足總主席貝鈞奇表示，受疫情影響，部份足球比賽一度要暫停或閉門作賽，形容是艱難時期。現時本港疫情放緩，足球比賽可以舉行，冀今次比賽可幫助整個足球業。另外，亦有歐洲球隊捐出球星簽名球衣供拍賣，詳情稍後公佈。



　　香港職業足球員協會希望在抗疫期間讓大家可以「鬆一鬆」，享受足球的歡樂。一連兩天的賽事分為七大組別，包括商業組、男子和女子公開賽等，預計會有約四百隊參賽隊伍，整體人數約有四千人。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd