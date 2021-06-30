警搗炸藥製槍工場 阻殺名人計劃 兩男密謀血洗警署落網

《港區國安法》去年中實施後，暴力份子偃旗息鼓，但仍有居心叵測者圖謀發動襲擊。警方根據線報，派員直搗藍田和大埔兩單位，拘捕兩名男子，檢獲一點五公斤硝酸鉀及硫磺、五百八十發含火藥工業用石屎釘槍彈、五枝仿製槍械等，並搜出槍械草圖，懷疑有人在五金舖購買部件，私下製造槍械和彈藥。據悉，有人在社交平台揚言要殺死知名政治人物，並「血洗」警署，不排除密謀趁喜慶日子施襲，以造成大傷亡。警方昨早突擊搜查藍田及大埔兩個單位，拘捕兩名男子，年齡分別為二十九及三十二歲，前者報稱無業，後者為地盤散工，警員在藍田單位房間內起出七包共一點五公斤粉末，包括硝酸鉀及硫磺，全是炸藥原材料，估計部份從五金舖購買。同時，警方在房間檢獲五百八十發含火藥的工業用石屎釘槍彈、槍械部件，以及製造槍械及彈藥的草圖。在大埔單位搜查中，檢獲五枝仿製槍械。自行繪製草圖 五金舖買料警方指，現時管有石屎釘槍彈，須符合法例訂明用途，並取得合資格證明書，不排除有人用合法途徑取得彈藥，再根據網絡等方式獲得資訊，將彈藥製作成子彈。被捕兩人曾就製造彈藥和槍械交換意見，強調案件有別於以往，疑犯沒通過海外郵寄的方式，將槍械及彈藥原料拆件運送來港，而是根據槍械發射原理，在五金舖等地購買製作槍械及彈藥的原料，再自行製造。社交媒體發表煽動言論警方透露，兩人曾在社交媒體發佈涉嫌煽動仇恨的公開帖文，揚言要殺死某些知名人士，所用字眼包括「血洗」一些指定地方等，但暫不能透露具體人士及地點。有消息指，兩人在facebook散播仇恨言論，並在Telegram與商討製造武器，揚言要殺死一些知名政治人物，並血洗警署。有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東說，須進一步檢驗成份，才確知檢獲爆炸品的殺傷力，但有關炸藥原材料在高密度住宅單位內搜獲，具有高度危險性，可嚴重危及周邊居民的安全。被問及案件是否與七一回歸慶典有關，何指，不排除有人想趁喜慶日子，製造大規模傷亡，正調查疑犯的犯案圖謀。何振東表示，《國安法》去年實施，社會回復應有秩序，但仍有一小撮死心不息人士，企圖用激進手段，甚至動用彈藥及槍械，破壞社會安寧穩定，警隊會提高警覺，防範極端暴力份子以各種原因美化的暴力行為。