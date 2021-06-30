﻿星島加強發展文化產業 ﻿﻿郭英成：新舊媒體有效結合﻿

星島新聞集團(1105)昨天舉行股東大會，會後集團主席兼執行董事郭英成表示，集團將會招聘人手並引入新科技，尤其着重發展手機程式(APP)。他說該APP正在進行設計工作，當中包括人工智能(AI)元素，預計在今年底完成。雖然傳統報業的發展，近年備受挑戰，但郭英成強調，將透過新舊媒體結合，更好地服務香港以及全球華人讀者。星島新聞集團早前控股權易手，由郭英成的女兒、星島新聞集團副主席兼執行董事郭曉亭買入接近三成的控股權。集團董事局在重組之後，昨天首次會見傳媒。郭英成本身是內地房地產企業佳兆業(1638)的創辦人以及主席，這次郭氏家族收購本港傳媒，一直引起各界關注。對於收購星島後的計劃，郭英成表示，希望將新媒體及舊媒體有效結合，並加強發展文化產業，為股東創造價值。被問及會否增聘人手，他說一定會增加，尤其是熟悉新媒體的人才，因為發展新媒體是大勢所趨，人手方面有需要作出相應的調配。他形容星島聘請的大部份都是好員工，應該可以努力轉變勝任不同的崗位。積極做好品牌 提升影響力不論是郭氏家族本身以至佳兆業系內上市公司，都有投資文化產業項目，被問及會否把這些項目注入星島，郭英成回應說，日後如有機會，不排除家族私人公司或佳兆業系公司與星島有合作，公平地為股東創造價值，但現時沒有計劃把這些項目注入星島。郭英成指出，會積極做好星島的品牌，增加在香港以至海外的影響力，當中發展手機APP是重要的一步，相信可以顯著提升讀者數目。他說紙媒市場縮減，是難以改變的趨勢，但很多年長讀者仍然喜歡實體報紙，集團仍會為這些真誠的捧場客提供服務。至於手機APP要投資幾多資金，郭英成沒有提及具體數目，但說這是一筆不少的投資，現時香港以及內地很多APP，每年涉及的投資可達二至三億元。他形容在發展APP初期，不是談賺錢，而是奉獻，但在發展出足夠流量之後，日後自然會有商業模式配合，再加上控制成本的工作，希望將來在滿足讀者需要之餘，亦可以收支平衡。被問及集團何時轉虧為盈，郭英成坦言新董事局成立不久，他「也不是神仙」，但全體董事已為此而努力。