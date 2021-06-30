煤氣公司辦全球大賽TERA-Award 一百萬美元獎金冀覓零碳科技

為達成碳中和的目標，不少企業也把低碳轉型納入重點發展項目，發展創新科技以減少碳排放成為大勢所趨。香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）首辦智慧能源創新大賽（TERA-Award），鼓勵全球科研精英尋找面向未來智慧能源的創新技術，以助實現有潛力的構思，推動能源科技創新發展。TERA-Award一等獎得主可獲100萬美元（即約780萬港元），這也是能源行業科技賽事有史以來的最高獎金，煤氣公司與國家電力投資集團有限公司（國家電投）還會針對獲獎項目提供技術落地場景的支持。大賽即日起接受各國科研小組或初創公司報名（網址：www.tera-award.life），地域不限，截止日期為今年8月31日。其他獎項細節會陸續在網站公佈。TERA-Award啟動禮已於6月18日在香港及北京同步舉行，以線上方式連接兩地會場，讓來賓一同見證大賽開展。煤氣公司主席李家傑、大賽聯合主辧方國家電投董事長錢智民等代表出席。煤氣公司主席李家傑表示：「雙碳目標的確定，讓低碳化和零碳化成為不僅是能源行業的問題，更是全社會共同關切的問題。在這一大背景下，煤氣公司作為清潔能源重要的供給方，擁有豐富的創新科技應用場景。能源創新技術只有在場景落地後，才能驗證和論證其技術的先進性和價值。我們發起本次大賽，也致力為優秀的項目和團隊提供落地場景支持，真正助推能源行業的技術迭代。」智慧能源技術潛力大 助達雙碳目標TERA-Award由煤氣公司主辦，聯合主辦方為國家電投，大灣區共同家園投資有限公司為戰略合作夥伴。大賽搭建連繫產學研的開放平台，世界排名前列的頂尖學府，包括清華大學及香港大學，均是大獎的學術合作夥伴。清華大學能源互聯網創新研究院執行院長趙偉指出：「能源是人類生存和可持續發展的基石。構建智慧能源網絡，創新能源生產、利用新技術，將帶動經濟結構、產業功能、商業模式的『重塑』和『升級』，可為世界各國節能減排、提高能效、降低用能成本等做出貢獻，意義重大、深遠。」他表示，煤氣公司一直致力於在全世界範圍營造萬千能源供需用戶和諧共贏的生態圈，現在又率先發起智慧能源創新大賽，旨在匯聚能源領域創新創意智慧，搭建綜合能源新技術落地實踐驗證平台，促進「產學研用」深度融合，對此非常支持。TERA-Award的目標範疇主要涵蓋四大類別，分別是「能源供應」、「能源需求」、「綠色交通」及「能源互聯網」。是次大賽鼓勵全球初創企業及創新項目團隊參加，所有參賽的智慧能源創新項目和解決方案都需要具備原創的技術及專利，由大賽專家評審團進行評審。專家評審團包括煤氣公司、國家電投中央研究院、大灣區共同家園投資有限公司、中國科學院、清華大學、香港大學等產、學、研三方機構的智慧能源頂級專家。他們將從創新性、執行力、組織力及商業化進行評分。