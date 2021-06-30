香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，單位供應數量比以往高，但需觀察後續發展，指樓價已持續上升幾個月，一兩個季度的單位上升不足以壓抑樓價，預料新供應對熾熱的樓市僅起輕微緩和作用。麥認為，政府下季不推出商業地的做法正確，因為社會商業活動疲弱，受疫情影響，市場對辦公室、酒店等自需求減少，預料對商業地的需求亦不大，估計不會在短時間內回復，政府需因時制地，根據供求關係推出用地。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次推地計劃的數量不大，加上大量單位項目不夠，料求過於供情況不會改變。但他指過往發展商對地鐵附近的用地比較感興趣，預計較多發展商會對東涌相關用地感興趣，加上項目涉一千六百伙，屬於大型項目，會有較多發展商留意。