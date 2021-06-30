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澳門：與港通關視乎有否社區個案

2021-06-30 列印
　　澳門政府前日表示，假設香港近日兩宗同源個案屬於輸入性個案，亦沒有在社區內傳播，可以考慮視乎實際情況調整計算方法，即不一定連續二十八日沒有新增本地個案，才推行完成疫苗接種人士的通關便利措施。

　　澳門政府強調，先決條件是要觀察香港未來有否在社區內出現真正的本土個案，現階段來說港澳兩地通關事宜仍暫未有具體的時間表和方案。



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