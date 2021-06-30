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上海迪士尼推現場打針送飛優惠

2021-06-30 列印
　　內地前天新增十八宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例。截至周日，內地已為民眾接種逾十一億八千萬劑新冠疫苗。在上海，有度假區運營管理公司推出舉行為期三天的「現場接種疫苗、贈送景點門票」活動，其間在度假區現場接種第二針疫苗的上海本地遊客，均可獲得一張上海迪士尼樂園贈票。

　　此外，台灣新增五十四宗本地個案，創實施三級疫情警戒以來新低，另再多八名患者病逝。屏東Delta變種病毒群組至今累計十四人染疫，其中一對夫婦感染源頭不明，丈夫疑在醫院感染。



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