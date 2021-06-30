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儲值卡擬保存資料一年 工聯會質疑期限太短

2021-06-30 列印
儲值卡擬保存資料一年 工聯會質疑期限太短
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　　《電訊（登記用戶識別卡）規例》小組委員會昨天舉行首場會議，草擬法例要求電訊商在每張電話儲值卡失效後，保存登記資料最少一年，惟工聯會麥美娟認為保存期限太短，難以協助警方偵破需長時間處理的案件。

　　麥美娟質疑，保存登記資料最少一年的安排是否足夠，因為電話騙案的受害者可能經過長時間後才發現自己被騙。麥美娟亦質疑草擬法例給予個人用戶每人在每家電訊商擁有十張電話卡會否過多，擔心有人把自己的電話卡賣給騙徒。保安局副秘書長翁佩雯指，制定法例時需要取得平衡，除了便利執法之外，亦要顧及市民意願。經過內部多番討論後，認為一年的資料保存期已經足夠讓執法部門調查。



　　有關個人電話卡數量，翁佩雯指，法例最初建議只提供三張，惟公眾諮詢時發現市民皆認為三張電話卡不足夠，故提升至十張。

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