儲值卡擬保存資料一年 工聯會質疑期限太短

麥美娟質疑，保存登記資料最少一年的安排是否足夠，因為電話騙案的受害者可能經過長時間後才發現自己被騙。麥美娟亦質疑草擬法例給予個人用戶每人在每家電訊商擁有十張電話卡會否過多，擔心有人把自己的電話卡賣給騙徒。保安局副秘書長翁佩雯指，制定法例時需要取得平衡，除了便利執法之外，亦要顧及市民意願。經過內部多番討論後，認為一年的資料保存期已經足夠讓執法部門調查。
有關個人電話卡數量，翁佩雯指，法例最初建議只提供三張，惟公眾諮詢時發現市民皆認為三張電話卡不足夠，故提升至十張。
《港區國安法》去年中實施後，暴力份子偃旗息鼓，但仍有居心叵測者圖謀發動襲擊。警方根據線報，派員直搗藍田和大埔兩單位，拘捕兩名男子，檢獲一點五公斤硝酸鉀及硫磺、五百八十發含火藥工業用石屎釘槍彈、五枝仿製...
2021-06-30
上海中共一大紀念館擴建後，在黨慶百年前夕開幕。公眾反應熱烈，有民眾指李大釗展覽館的預約開售五分鐘內就沒票了。據了解，這次展覽是採用實名預約制。而是次展覽將展出過千件展品，早前四十多國的駐華使節更應邀至...
2021-06-30
美日再表態「撐台」惹中方不滿。美國將於周三恢復和台灣的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談；日本副防長更公然稱台灣為「民主國家」。中國的外交部對美台的TIFA會談表示反對；中方更直斥日副防長居心險惡...
2021-06-30
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並錄用家承接，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山海典灣6座中層F室，面積451方呎，兩房間隔，原叫價820萬，議價後以798萬沽出，呎價17694元。據了解...
2021-06-30
聯儲局取消銀行股派息限制後，多間大型銀行紛表示會增加派息，加上樓市暢旺，刺激美股向好，標指及納指更再創新高。杜指早段上升159點，報34442點，升幅近0.5%；納指曾升10點，報14511點；標指則...
2021-06-30
法國前鋒基利安麥巴比急於攀上新世代球王位置，今屆歐洲國家盃鬧出不少是非，如擔任首席罰球劊子手和被基奧特批評親疏有別。高盧雄雞周一在十六強中立場跟瑞士法定時間打和3:3，加時仍難分高下，互射十二碼此子最後一輪宴客，連累國家隊負4:5出局，證明欲速則不達，賽後也公開致歉。 高盧雄雞今仗一度領先3:1，卻被瑞士末段逼和3:3，加時雙方皆未能增添比數，互射十二碼麥巴比最後一輪宴客，連累法國負4:5提早畢業。為求個人事業更上一層樓，這名二十二歲前鋒轉投皇家馬德里之心昭然若揭，歐國盃期間更傳出要求特權，力壓基沙文等前輩，優先主射罰球。 麥巴比攬責道歉 然而，麥巴比今屆四戰合共上陣三百九...
2021-06-30
更年期是指婦女從性成熟期逐漸進入老年期的過渡時期（包括絕經前期、絕經期及絕經後期），三分二的更年期婦女可出現一系列因性激素減少所致的症狀，稱為更年期綜合症。 絕經前後諸症以月經及自主神經功能紊亂為主...
2021-06-28
洪永城於本月10日與拍拖三年的模特兒兼健身教練女友梁諾妍（Inez）在社交平台報喜：「我們結婚啦！」不過呢對準新人未有公開婚禮細節安排及擺酒日程，只透露兩人各有各忙，洪永城要籌備監製電視劇，而女友又要...
2021-06-30
警方昨天拘捕兩名男子，在二人居所起出仿製槍械草圖、自製零件、火藥等危險物品，搗破一次大襲擊陰謀，令人十分震驚。即使《港區國安法》實施之後，暴力罪行銷聲匿跡，但仍有居心叵測之徒，疑暗中策動突襲，社會各界必須加強戒備，人人留心周圍環境，協力遏止暴力圖謀。 警方今次行動，反映有激進份子，秘密策劃暴力行動，幸而警方情報網絡發揮作用，從蛛絲馬跡，揪出幕後密謀者，但為防百密一疏，各行業，尤其是銷售商店，若發現有可疑人物入貨，必須提高警覺，向警方報告，協助遏止暴力威脅。 市民有責任出一分力，若發覺身邊有形跡可疑的人物，或家居鄰里有不尋常的活動，不要各家自掃門前雪，因為身邊可能是一個計時炸...
2021-06-30
馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，史卓豐因有病況，雖與新型冠狀病毒無關，但不適宜於明日賽事上陣，何時可以恢復披甲，有待馬會另行公布。 史卓豐於周一沙田馬場受紅雨警告而封圈前，仍有留在馬場等候操馬，直至肯定晨課取消才離開，可是昨晨卻缺席。據悉史卓豐一早便通知了馬會出水痘，由於此為高傳染性疾病，所以不能到場，而且周四也不能上陣，其中「勤德兼備」昨日立即交由班德禮操刀試草地，旨在讓班德禮早一點熟悉馬兒脾性。 由於一般水痘病發期為兩至四星期，史卓豐何時可以恢復策騎暫難估計。而競賽小組已批准原配史卓豐的七駒易配： 第一場 「金剛福星」改由潘頓策騎； 第二場「首飾傳奇」改由薛恩策騎； ...
2021-06-30