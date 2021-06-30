  • 2021年6月30日 星期三
  • 31º
  • 76%
熱門： 啟翔苑山麗苑勁歌吳日言張名雅

日報新聞 > 港聞

挪用公款2400萬罪成 板前壽司前經理囚六年八月

2021-06-30 列印
■被告早前承認六項盜竊罪，昨天在高等法院被判監禁六年八個月。資料圖片
Previous Next

　　板前壽司前會計部經理在○五至○七年期間偽造銀行存款單，「穿櫃桶底」逾二千四百萬元，被公司揭發後潛逃到內地，他一六年聲稱為照顧兒子而回港，被告早前承認六項盜竊罪，昨天在高等法院被判監禁六年八個月。

　　五十歲被告唐智靈，○○年至○七年期間在板前集團任職會計部經理，處理分店財務及會計事宜。被告○五年八月至○七年九月未獲管理層同意下，自行到公司六間分店收取營業金額，共收取六百八十次、逾二千四百一十九萬元。被告又偽造入數紙，訛稱將有關款項存入銀行。



一度潛逃內地

　　被告○七年被揭發虧空公款，其後潛逃到內地，一六年聲稱為照顧兒子而回港。公司一九年三月報警，被告於同年七月被捕，今年一月承認六項盜竊罪。

　　暫委法官布思義考慮到被告坦白認罪，將六罪分別判囚四個月到六年，大部份刑期同期執行，共六年八個月。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd