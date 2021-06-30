挪用公款2400萬罪成 板前壽司前經理囚六年八月

五十歲被告唐智靈，○○年至○七年期間在板前集團任職會計部經理，處理分店財務及會計事宜。被告○五年八月至○七年九月未獲管理層同意下，自行到公司六間分店收取營業金額，共收取六百八十次、逾二千四百一十九萬元。被告又偽造入數紙，訛稱將有關款項存入銀行。
一度潛逃內地
被告○七年被揭發虧空公款，其後潛逃到內地，一六年聲稱為照顧兒子而回港。公司一九年三月報警，被告於同年七月被捕，今年一月承認六項盜竊罪。
暫委法官布思義考慮到被告坦白認罪，將六罪分別判囚四個月到六年，大部份刑期同期執行，共六年八個月。
《港區國安法》去年中實施後，暴力份子偃旗息鼓，但仍有居心叵測者圖謀發動襲擊。警方根據線報，派員直搗藍田和大埔兩單位，拘捕兩名男子，檢獲一點五公斤硝酸鉀及硫磺、五百八十發含火藥工業用石屎釘槍彈、五枝仿製...
2021-06-30
上海中共一大紀念館擴建後，在黨慶百年前夕開幕。公眾反應熱烈，有民眾指李大釗展覽館的預約開售五分鐘內就沒票了。據了解，這次展覽是採用實名預約制。而是次展覽將展出過千件展品，早前四十多國的駐華使節更應邀至...
2021-06-30
美日再表態「撐台」惹中方不滿。美國將於周三恢復和台灣的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談；日本副防長更公然稱台灣為「民主國家」。中國的外交部對美台的TIFA會談表示反對；中方更直斥日副防長居心險惡...
2021-06-30
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並錄用家承接，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山海典灣6座中層F室，面積451方呎，兩房間隔，原叫價820萬，議價後以798萬沽出，呎價17694元。據了解...
2021-06-30
聯儲局取消銀行股派息限制後，多間大型銀行紛表示會增加派息，加上樓市暢旺，刺激美股向好，標指及納指更再創新高。杜指早段上升159點，報34442點，升幅近0.5%；納指曾升10點，報14511點；標指則...
2021-06-30
法國前鋒基利安麥巴比急於攀上新世代球王位置，今屆歐洲國家盃鬧出不少是非，如擔任首席罰球劊子手和被基奧特批評親疏有別。高盧雄雞周一在十六強中立場跟瑞士法定時間打和3:3，加時仍難分高下，互射十二碼此子最後一輪宴客，連累國家隊負4:5出局，證明欲速則不達，賽後也公開致歉。 高盧雄雞今仗一度領先3:1，卻被瑞士末段逼和3:3，加時雙方皆未能增添比數，互射十二碼麥巴比最後一輪宴客，連累法國負4:5提早畢業。為求個人事業更上一層樓，這名二十二歲前鋒轉投皇家馬德里之心昭然若揭，歐國盃期間更傳出要求特權，力壓基沙文等前輩，優先主射罰球。 麥巴比攬責道歉 然而，麥巴比今屆四戰合共上陣三百九...
2021-06-30
更年期是指婦女從性成熟期逐漸進入老年期的過渡時期（包括絕經前期、絕經期及絕經後期），三分二的更年期婦女可出現一系列因性激素減少所致的症狀，稱為更年期綜合症。 絕經前後諸症以月經及自主神經功能紊亂為主...
2021-06-28
洪永城於本月10日與拍拖三年的模特兒兼健身教練女友梁諾妍（Inez）在社交平台報喜：「我們結婚啦！」不過呢對準新人未有公開婚禮細節安排及擺酒日程，只透露兩人各有各忙，洪永城要籌備監製電視劇，而女友又要...
2021-06-30
警方昨天拘捕兩名男子，在二人居所起出仿製槍械草圖、自製零件、火藥等危險物品，搗破一次大襲擊陰謀，令人十分震驚。即使《港區國安法》實施之後，暴力罪行銷聲匿跡，但仍有居心叵測之徒，疑暗中策動突襲，社會各界必須加強戒備，人人留心周圍環境，協力遏止暴力圖謀。 警方今次行動，反映有激進份子，秘密策劃暴力行動，幸而警方情報網絡發揮作用，從蛛絲馬跡，揪出幕後密謀者，但為防百密一疏，各行業，尤其是銷售商店，若發現有可疑人物入貨，必須提高警覺，向警方報告，協助遏止暴力威脅。 市民有責任出一分力，若發覺身邊有形跡可疑的人物，或家居鄰里有不尋常的活動，不要各家自掃門前雪，因為身邊可能是一個計時炸...
2021-06-30
馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，史卓豐因有病況，雖與新型冠狀病毒無關，但不適宜於明日賽事上陣，何時可以恢復披甲，有待馬會另行公布。 史卓豐於周一沙田馬場受紅雨警告而封圈前，仍有留在馬場等候操馬，直至肯定晨課取消才離開，可是昨晨卻缺席。據悉史卓豐一早便通知了馬會出水痘，由於此為高傳染性疾病，所以不能到場，而且周四也不能上陣，其中「勤德兼備」昨日立即交由班德禮操刀試草地，旨在讓班德禮早一點熟悉馬兒脾性。 由於一般水痘病發期為兩至四星期，史卓豐何時可以恢復策騎暫難估計。而競賽小組已批准原配史卓豐的七駒易配： 第一場 「金剛福星」改由潘頓策騎； 第二場「首飾傳奇」改由薛恩策騎； ...
2021-06-30