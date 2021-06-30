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連呃22應聘者 少年騙徒囚35月

2021-06-30 列印
■大埔警區刑事調查隊指出，該名二十六歲男子合共騙取二十二人共七萬元。資料圖片
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　　一名二十六歲男子設下求職陷阱，騙取二十二人共七萬元一案，被告昨天被裁定二十二項盜竊罪成，在區域法院被判入獄三十五個月。

　　大埔警區刑事調查隊督察包亦煒在判刑後指，該名二十六歲男子在一九年八月至二○年三月期間，在不同社交平台刊登招聘暑期工廣告，標榜不用學歷和經驗，但要求求職者提交現金作訂金。



　　他指出，若求職者現金不足，涉案男子會鼓勵求職者變賣電話，待工作完成後會連同訂金、薪金和電話一同退還，但其後涉案男子沒有提供工作，並失去聯絡。

　　事件中共有二十二名受害人，年齡介乎十四至二十六歲，受騙金額共涉及七萬元。

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