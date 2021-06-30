  • 2021年6月30日 星期三
  • 31º
  • 76%
熱門： 啟翔苑山麗苑勁歌吳日言張名雅

日報新聞 > 港聞

美股中段升121點

2021-06-30 列印
　　美國華爾街大行紛表示會增加派息，加上樓市暢旺，美國周二股市早段向好，杜指中段報三四四○四點，升一百二十一點；納指則報一四四九六點，跌四點。滙控美國預託證券價格見四十五點二五港元，無升跌；騰訊則見五百九十點八五港元，升零點三五港元。紐約期金報每盎司一千七百五十八點七美元，跌二十二美元；紐約期油則報每桶七十三點四美元，升零點四九美元。

　　多間華爾街大行在聯儲局壓力測試過關，增加派息回饋股東，摩根士丹利宣佈將季度股息增加一倍至七十美仙，並宣佈回購最多一百二十億美元股份；高盛將季度派息提高六成至每股二美元。大摩和高盛股價早段升逾百分之二。



　　美國四月二十大城市樓價指數按年上漲近一成半，為二○○五年十二月以來的最大，反映樓市暢旺。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd