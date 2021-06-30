港新一份清新空氣藍圖 擬2035年媲美國際大城市

政府發表新一份「香港清新空氣藍圖」，以把香港在到二〇三五年的空氣質素可媲美國際大城市為目標，每五年檢視措施成效。新藍圖以把香港在到二〇三五年的空氣質素可媲美國際大城市為目標，長遠要符合世衛的空氣質素指引的全部十二項指標，當局會每五年檢視措施成效，逐步收緊本港空氣質素指標。新藍圖的六大主要行動，涵蓋綠色運輸、潔淨能源、宜居環境、科學管理、全面減排及區域協同，如推行行人友善及單車友善政策，淘汰老舊柴油商業車等。環境局局長黃錦星表示，本港過去十年，空氣質素都有改善，錄得主要污染物都下跌，能見度改善八成，形容成果得來不易，對公眾健康有明顯裨益，但當前仍面對不少挑戰，如要減低路邊氮氧化物等。每五年檢視措施成效他指，早前公佈的電動車普及化路線圖，各界反應正面，上年新登記的私家車，去年每八部私家車有一部是電動車，增至近月每五部就有一部；至今有逾四百個屋苑，申請提供電動車充電設施，共近十萬個車位，遠超目標的六萬個。他又指，上網電價計劃推出前，社區的太陽能板項目只有約二百個，計劃推出後，申請數目超過一點四萬個，發電量已達黃埔花園所有住宅所需用量的三倍。被問到會否引入更多核能，黃錦星回應指，本港過去長時間利用大亞灣核電，空氣質素明顯改善，局方會在下半年公佈更新版的氣候行動藍圖，當中會就發電燃料組合作詳細論述。另外，港府會與廣東省共同制訂二〇二五年及二〇三〇年的區域減排目標。