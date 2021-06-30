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太空館天象廳周四重開 票價不變

2021-06-30 列印
　　香港太空館天象廳經過大型翻新工程後，換上全新的無縫拼接屏幕，觀賞時更清晰，周四重新開放，上映三套電影，票價不變。

　　太空館館長李為君表示，今次翻新工程是自天象廳於一九八○年啟用以來，最大規模的一次，包括更換天象廳的屏幕、投影系統和音響系統等。



　　他又指出，更換的半球形屏幕，直徑達二十三米，又指舊屏幕在觀賞影像時會出現「一格格」，但新屏幕就提供無縫拼接，觀賞時更清晰。

　　李為君說，翻新後，節目的票價不變，前座的標準票價為二十四元，後座為三十二元，又指太空館七月起將推出三個天象節目，包括《天外有天》、《古洞透天機》及《穹蒼解密》。

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