須申請記名「樂悠卡」 明年二月底生效 兩蚊車60歲搭得

香港人長壽，登「六」之後，行走自如，大有人在。政府去年公佈將長者兩元乘車優惠年齡，由六十五歲下調至六十歲，昨日公佈計劃詳情。六十至六十四歲人士由明年二月二十七日起乘搭多種交通工具，包括新納入計劃的紅色小巴、街渡及電車等，只需二元，料六十萬人受惠，首年開支五十億，比未擴大前多三十億。合資格者由今年八月二日起，須分階段申請新設的「樂悠卡」個人八達通。政府公佈，明年二月二十七日起將兩元乘車優惠的合資格年齡，由六十五歲降至六十歲，料六十萬人受惠，同時計劃擴展至紅色小巴、街渡及電車等。政府為計劃預留二億八千八百萬元的一次性支出。涵蓋紅Van 街渡新受惠的六十至六十四歲人士，須申請新的記名「樂悠卡」個人八達通，申請期由今年八月二日起，可以透過八達通應用程式申請，或在全港超過三百三十個指定地點，包括九十七個設有客務中心的港鐵站，郵寄表格申請。同時，現時六十五歲或以上受惠長者，可繼續使用不記名的長者八達通，政府明年首季會再公佈他們換領「樂悠卡」的安排，希望逐步以「樂悠卡」取代社署「長者卡」，但未有具體時間表。至於持殘疾人士身份的特別八達通卡人士，則毋須再申請「樂悠卡」。65歲以上長者將要換卡「樂悠卡」與「長者卡」設計相若，印有持卡人照片及中英文姓名，但「樂悠卡」底色由橙黃色轉為青綠色。勞福局局長羅致光表示，長者使用「樂悠卡」時，系統會發出不同聲響及燈號，以讓職員辨識。他形容，不少年滿六十歲長者的外貌年輕，若不希望被問及年齡，持卡者最好主動出示「樂悠卡」。八達通指，「樂悠卡」中的個人資料，與其他八達通卡一樣經加密處理，如報失，會馬上註銷，但要承擔報失後起計的三小時內損失，補卡費用是五十元。若出現「壞卡」等情況，持卡人須到港鐵服務站處理補辦手續，「樂悠卡」會在三天內寄出。議員促提前落實計劃紅色小巴路線若要參與兩元乘車優惠計劃，須定期提交核數報告，並要使用八達通系統。此外，「五千元電子消費券」涵蓋兩元乘車優惠，長者領取消費券時，毋須轉用其他八達通。有新受惠的長者認為，計劃可節省交通成本，且計劃涵蓋多種交通工具，靈活度高，日後會多到離島遊玩。民建聯立法會議員鄭泳舜指，對政策落實感到欣喜，分階段處理申請的安排亦合理，但認為明年二月底才落實太遲，期望當局加快進度。立法會銀齡卡相關事宜小組委員會主席柯創盛認為，現時申請方法過於單一，建議當局增加其他申請途徑，方便長者。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華預料，計劃可為紅色小巴帶來兩至三成收入，總會旗下七八成路線都會入紙申請。