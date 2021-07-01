  • 2021年7月1日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 林鄭月娥荔枝追蹤神器柔道打針優惠

日報新聞 > 港聞

新世界160員工 接受外展疫苗服務

2021-07-01 列印
新世界160員工 接受外展疫苗服務
Previous Next

　　集體打針活動，愈來愈多。昨日有約六萬人接種疫苗，是接種計劃開展以來單日接種人數的新高，另有約三萬三千一百人預約。另外，一百六十名新世界集團員工和二百名浸大師生昨天分別透過政府外展服務，接種新冠疫苗。

　　公務員事務局局長聶德權（見圖）表示，公司職員打針，可以保護自己和家人。外展隊至今已出動了三十一次，幫助約六千人接種了新冠疫苗。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd