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兩港人抵英後確診 馬鞍山海澄軒須強檢

2021-07-01 列印
　　本港昨天連續二十三日本地零確診，但有兩名港人到英國後確診，兩人居住的馬鞍山海澄軒被納入強制檢測公告。

　　本港獲通報兩宗港人在英國確診的個案，包括一名四十三歲女病人及一名五歲男病人，兩人於上月十八日乘搭CX251航班離港前往倫敦，二十一日抽取的樣本對病毒呈陽性，兩人均沒病徵。



　　為審慎起見，港府把他們曾居住的馬鞍山海澄軒會被納入強制檢測公告，任何於上月五日至三十日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在明天或之前接受強制檢測。

　　此外，本港昨天新增兩宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，分別為一名十八歲英國抵港男子及一名三十四歲孟加拉來港女子，兩人均無病徵、帶有L452R變種病毒株。

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