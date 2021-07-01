  • 2021年7月1日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 林鄭月娥荔枝追蹤神器柔道打針優惠

日報新聞 > 港聞

黃大仙祠抽獎谷針 大獎送金身神像一尊

2021-07-01 列印
黃大仙祠抽獎谷針 大獎送金身神像一尊
Previous Next

　　再有打針大抽獎。今年迎接一百周年紀念的嗇色園黃大仙祠，推出「百周年紀慶抽獎活動」，給九月十五日或之前打了兩針的市民參與抽獎，頭獎獲得嗇色園一百周年黃大仙師金身神像

（見圖），價值八萬八千八百元。



　　今日起至九月十五日已打兩針的市民，可到黃大仙祠總辦事處登記及填寫抽獎卡，大獎幸運兒可獲金身神像一尊，名額有三名，而其餘一百幸運兒亦可獲得的足金吊墜一枚，每枚價值一萬元。打了一針的香港市民亦可參與，在九月十五日前到黃大仙祠總辦事處登記及填寫抽獎卡，有機會獲得財神金箔卡，可進入黃大仙祠財神宮親手為財神貼金，農曆六至八月每逢初一、十五晚上各抽出一百位幸運兒，名額共有六百個。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd