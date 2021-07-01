黃大仙祠抽獎谷針 大獎送金身神像一尊

（見圖），價值八萬八千八百元。
今日起至九月十五日已打兩針的市民，可到黃大仙祠總辦事處登記及填寫抽獎卡，大獎幸運兒可獲金身神像一尊，名額有三名，而其餘一百幸運兒亦可獲得的足金吊墜一枚，每枚價值一萬元。打了一針的香港市民亦可參與，在九月十五日前到黃大仙祠總辦事處登記及填寫抽獎卡，有機會獲得財神金箔卡，可進入黃大仙祠財神宮親手為財神貼金，農曆六至八月每逢初一、十五晚上各抽出一百位幸運兒，名額共有六百個。
香港人長壽，登「六」之後，行走自如，大有人在。政府去年公佈將長者兩元乘車優惠年齡，由六十五歲下調至六十歲，昨日公佈計劃詳情。六十至六十四歲人士由明年二月二十七日起乘搭多種交通工具，包括新納入計劃的紅色...
2021-07-01
中國近日出現極端天氣，除強暴雨造成的多地水災外，內蒙古更出現上百公尺的沙塵巨牆。當地的能見度一度不到五十公尺，市區街道上只能看到路過車輛的燈光在閃爍。內蒙古氣象台說明，由於強對流天氣，加上刮起十一級陣...
2021-07-01
黑海局勢再起風雲。荷蘭國防部周二指責俄羅斯上周派出戰機，在黑海數次低飛掠過一艘荷蘭海軍軍艦，看來是進行「模擬攻擊」。荷蘭國防大臣斯豪滕批評，俄軍的行動「不負責任」。不過，俄羅斯國防部聲明強調，俄羅斯戰...
2021-07-01
政府銳意發展新界東北，於上周五截標的粉嶺粉錦公路住宅地於昨日開標，由永泰力壓其餘16個財團，以逾26億奪得，每呎樓面地價9208元，創新界東北區地皮紀錄，亦較市場估值上限高約21%。 地政總署公佈，上...
2021-07-01
港股於上半年最後一個交易日高開低走，收跌166點，報28827點，錄得三連跌。大市「六絕月不絕」，全月僅跌323點，第二季累升449點，加上年初港股急升，令今年上半年恒指累漲1596點，當中以藍籌新貴...
2021-07-01
英格蘭領隊修夫基周二歐洲國家盃十六強大戰變陣打三中堅，成功保持今屆清白身，再憑史達寧和哈利卡尼各建一功，主場2:0淘汰德國，完成個人九六年射失十二碼累國家隊被德軍淘汰的救贖。同時，正所謂爭標靠防守，德國名宿奇連士文等即大讚三獅有冠軍相。 修夫基今仗針對德國變陣三四三，防線依然穩健，門將比克福特有兩次關鍵撲救；三中堅基爾獲加、史東斯和當選最佳球員的哈利馬古尼共交出十一次解圍、八次攔截和十四次爭頂。進攻方面，史達寧和哈利卡尼把握英格蘭全場五次射門的其中兩次，各入一球領軍贏2:0。 英軍列奪冠大熱 今場勝仗對英軍意義深遠，如二千年歐國盃後，首次在大賽擊敗德國。尤其是修夫基，九六歐...
2021-07-01
更年期是指婦女從性成熟期逐漸進入老年期的過渡時期（包括絕經前期、絕經期及絕經後期），三分二的更年期婦女可出現一系列因性激素減少所致的症狀，稱為更年期綜合症。 絕經前後諸症以月經及自主神經功能紊亂為主...
2021-06-28
為配合市場需求，TVB積極力捧年輕新女上位做「小花」，如去年港姐季軍，23歲郭柏妍（Rosita）唔止學歷高，外表清純，仲自爆係「A0」，深得唔少巴打歡心。所以Rosita仍未卸任，但去年已被調入劇組...
2021-07-01
朋友聊天，說起生死。 我說生死不由己，像睡覺。 出生身不由己，絕對被動，便像睡得沉沉的人被鬧鐘吵醒，不管願不願意，清不清醒，都得起牀。起牀就做人了，面對塵世，面對人生，都不是預知的，也不是你主動要的，但是因為你醒了，起牀了，就必須面對。生不可控，死也一樣。你想早睡，不是想幾時睡就睡得着，人盡可躺在牀上，但時間不到，睡魔未至，躺在牀上你也只能眼睜睜。這就像你想早死未必死得成，除非用些強制手段，自我了斷，就像睡不着吃安眠藥。有些嚴重失眠的，吃安眠藥也沒用，一夜輾轉反側，焦躁不堪，卻依然沒有睡意，活生生迎接第二天，若以生死相比，就是生不如死。還有一種，不捨得睡，想晚點才睡着，但這...
2021-07-01
近期一再強調，踏入季尾倒數階段，鬥志屬選馬首要考慮因素，因為馬房一旦收爐，任馬匹實力如何超卓都是徒然。君不見像上日尾場的「順勢贏」，明明級數較一眾短途馬稍高，但居然接近跑包尾！相反，揀一些近期曾贏馬或...
2021-07-01