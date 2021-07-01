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美股中段升144點

2021-07-01 列印
　　市場憂慮通脹壓力上升，將令美國聯儲局提早加息，投資者入市意欲疲弱，美股早段缺乏方向。杜指中段報三四四三六點，升一百四十四點；納指則報一四五○九點，跌十八點。滙控美國預託證券價格見四十四點八一港元，跌零點零四港元；騰訊則見五百八十四點六八港元，升零點六八港元。



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