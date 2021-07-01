  • 2021年7月1日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 林鄭月娥荔枝追蹤神器柔道打針優惠

日報新聞 > 港聞

獅城新常態 放棄追求零確診

2021-07-01 列印
　　新加坡公佈每日新增冠病病例的方式邁入「新常態」，衛生部即日起不再通報每宗新病例的年齡和職業，而是着重概述病例數據；當地將放棄追求零確診，改採分階段重新開放的策略。「清零模式」是透過嚴格邊境管制、積極追蹤確診人士的緊密接觸者等，盡量減少傳播。新加坡的抗疫工作小組認為這種模式不可長期持續，衛生部宣佈將改變每日通報疫情格式，不會再詳述每個患者的個人資料等，公眾仍可通過官方追蹤手機程式查看是否曾與病患到過相同地點；會更多呈現疫情趨勢，如需輸氧或住進加護病房者的情況等，政府將着重推廣疫苗接種，開始過渡到新常態，認為人類可以與病毒共存。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd